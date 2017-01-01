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    Додон приїхав на поклон

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    Президент Молдови Ігор Додон
    Президент Молдови Ігор Додон

    Через дев'ять років Молдова повернулась в обійми Москви

    Президент Молдови Ігор Додон здійснює свій перший закордонний візит до Москви, в рамках якого зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним та іншими офіційними особами.

    Про це Додон написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Сьогодні починається мій перший офіційний закордонний візит. Це перший за останні 9 років офіційний візит президента РМ у Російську Федерацію», - написав Додон.

    Він зазначив, що зустрічався з віце-прем'єром Росії Дмитром Рогозіним, з яким узгодили підготовку до переговорів на вищому рівні з російським керівництвом країни, що заплановані на 17 січня.

    «Молдавська делегація закінчила обговорення порядку денного на завтра. До переговорів і зустрічей на вищому рівні - повна готовність.Сподіваюся будуть хороші новини для наших громадян», - зазначив Додон. 

    Президента супроводжують голова Партії соціалістів Молдови, екс-прем'єр Зінаїда Гречана, керівник Гагаузької автономно-територіального утворення Ірина Влах і кілька президентських радників.

    Крім зустрічей з Путіним і Рогозіним, заплановані також зустрічі та переговори з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, керівником «Газпрому» Олексієм Міллером і Патріархом Кирилом.

    Додон планує також провести ряд неофіційних зустрічей з представниками молдавської діаспори в Росії та екс-чемпіоном світу з шахів Анатолієм Карповим.

    Додон відомий своїми проросійськими поглядами. Зокрема, він виступив із заявою про приналежність окупованого Криму Росії.

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