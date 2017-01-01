Доходи Криленка зросли вп’ятеро

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В'ячеслав Кириленко

Віце-прем'єр-міністр зазначив у декларації зростання доходів у 2016 році уп’ятеро та недобудований будинок дружини на 900 «квадратів»

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко подав електронну декларацію за 2016 рік, в якій задекларував:

зростання доходів у 5 разів - до 387 850 грн;

п’ять земельних ділянок дружини;

недобудований будинок в Іванковичах (Васильківський район Київської області) площею 900 кв. м., який теж належить дружині.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Згідно з е-декларацією, Кириленко має у власності третину квартири в Києві загальною площею 53,2 кв. м і квартиру в Києві площею 154,8 кв. м.

Його дружина Катерина Кириленко задекларувала третину квартири в Києві загальною площею 53,2 кв. м, машиномісце в Києві площею 16,6 кв. м, житловий будинок в Іванковичах у Васильківському районі Київської області площею 86,2 кв. м та земельні ділянки там же площею 1,5 тис., 1,81 тис., 2,71 тис., 1 тис. 423 і 441 кв. м.

Дочка віце-прем'єра Софія Кириленко також задекларувала третину квартири в Києві загальною площею 53,2 кв. м.

Кириленко також має автомобіль Skoda Superb (2013 року випуску), а його дружина користується правом на водіння автомобіля Toyota RAV4 (2007 року випуску).

У декларації також зазначено авторські права дружини віце-прем'єра на два підручники, докторську дисертацію та монографію.