«Документ» обіцяє відновити видачу закордонних паспортів з наступного тижня

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Люди, яким терміново потрібно зробити паспорт, можуть звертатися в міграційну службу

Паспорти, оформлені раніше, в паспортних сервісах можна отримати й зараз

У державному підприємстві «Документ» повідомляють, що поки ще не здійснюють оформлення паспортів. Про це в коментарі «Главкому» сказав прес-секретар підприємства Володимир Поліщук.

«На жаль, оформлення поки що не відбувається. Керівництво ДП «Документ» зараз укладає нові угоди, забезпечує захищені лінії зв’язку з новим уже оператором. І, сподіваємося, або наприкінці цього тижня, або на початку наступного тільки оформлення запрацюють», – повідомив він.

Поліщук також додав, що ті люди, які не можуть зачекати тиждень і яким терміново потрібно зробити паспорт, можуть звертатися безпосередньо в міграційну службу. «Там вони працюють у штатному режимі», – сказав прес-секретар.

Натомість видачу паспортів, оформлених раніше, як зазначив Поліщук, ДП «Документ» здійснює.

«Паспорти, які були оформлені раніше, видаються в паспортних сервісах. Для цього державне підприємство «Документ» виділяє спеціальний транспорт. Людей, яким терміново потрібно забрати закордонні паспорти, відвозять у підрозділи безпосередньо Державної міграційної служби. Там відбувається верифікація, і видаються документи», – розповів він.

Раніше «Главком» повідомляв, що 6 квітня внаслідок слідчих дій працівників Служби безпеки України в одного з операторів зв’язку було тимчасово призупинено оформлення і видачу біометричних документів (паспорт для виїзду за кордон та ID-паспорт) у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) та паспортних сервісах на всій території України. Підрозділи міграційної служби наразі працюють у штатному режимі.

У прес-центрі СБУ інформували, що їхні співробітники викрили несанкціоноване втручання комерційної структури в роботу телекомунікаційних мереж Державної міграційної служби (ДМС), що створює умови для витоку інформації з обмеженим доступом; сервери ДМС не вилучалися.

Нагадаємо, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.