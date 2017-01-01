Документ про заборону в'їзду Самойловій вже підготовлений - Грицак

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Закон має бути один для всіх, наголосив глава СБУ

Служба безпеки України вже підготувала документ про заборону в'їзду до України учасниці пісенного конкурсу «Євробачення» від РФ Юлії Самойловій. Про це журналістам заявив голова СБУ Василь Грицак.

«Документ про заборону в'їзду підготовлений», - сказав Грицак.

«Моя позиція як голови СБУ чітка, закон має бути один для всіх. Вона не просто відвідувала Крим, вона ще й залишила сліди у соціальних мережах, де вона висловлюється з приводу України і влади і євроатлантичної інтеграції. Моя позиція чітка, я вважаю, що вона не має приїжджати в Україну», - сказав Грицак.

Раніше деякі українські медіа із посиланням на російські ЗМІ повідомили, що нібито наприкінці минулого тижня делегація РФ отримала підтвердження про дозвіл на в'їзд для Самойлової в Україну.

Нагадаємо, за рішенням «Первого канала» співачка з інвалідністю Юлія Самойлова має намір представити Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в столиці України в середині травня цього року. Однак участь росіянки у конкурсі наразі під питанням.

Влітку 2015 року вона взяла участь у концерті в Керчі, порушивши закони України, оскільки дісталася до Криму в обхід кордонів України. Втім, за словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, Служба нині вирішує, чи дозволяти Самойловій в'їжджати в Україну.

Джерело: УНН