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    Долар в обмінниках продовжує падати

    • Сьогодні, 11:42
    • Розсилка

    Гривня в пунктах обміну валют подорожчала більш ніж на 9 копійок

    У вівторок, 24 січня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 23 січня на 9,35 коп., до 28,1088 UAH/USD, курс купівлі – на 7,02 коп., до 27,5167 UAH/USD.

    Про це повідомляє BIN.ua.

    Середній курс купівлі євро знизився на 4,27 коп., до 29,2833 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,61 коп., до 30,1524 UAH/EUR.

    Курси готівкової іноземної валюти:

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    У понеділок, 23 січня, долар у київських обмінниках подешевшав на 7,73 коп.

    Минулої п'ятниці курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 19 січня на 4,4 коп., до 28,2872 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,25 коп., до 27,6669 UAH/USD.

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