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    Долар впав на 1% на відкритті торгів в Японії

    • Сьогодні, 05:35
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    Торги 23 січня стали першими в Японії зі вступу Трампа на посаду

    У перші хвилини торгів в Японії долар впав більш, ніж на 1%, передає Reuters.

    Повідомляється, що причиною могла стати фіксація гравцями прибутку від зростання долара по відношенню до інших валют, що спостерігалася з моменту обрання президента США Дональда Трампа до його інавгурації.

    На даний момент курс долара становить 113,43 ієни за долар. На закритті торгів у п'ятницю аналогічний показник становив 113,5 ієн.

    Торги 23 січня стали першими в Японії зі вступу Трампа на посаду.

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