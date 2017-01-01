Доля конфлікту на Донбасі і загалом України залежить від Білого дому – Кокс

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Пет Кокс, екс-голова Європейського парламенту

Кокс зазначив, що зараз Вашингтон чітко дотримується позиції санкцій проти Росії

Подальша доля конфлікту на Донбасі значною мірою залежатиме від адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» колишній голова Європейського парламенту Пет Кокс.

«Доля конфлікту на Донбасі і загалом України залежить від того, як себе поводитиме нова адміністрація Білого дому», - сказав він.

Кокс зазначив, що зараз Вашингтон чітко дотримується позиції санкцій проти Росії, бо чітко розуміє, що відбувається. «Я це вітаю, бо Росія має платити відповідну ціну за те, що сталося в Україні», - підкреслив екс-голова Європарламенту.

На його переконання, на міжнародній арені не повинно бути рішень, які стосуються України, але відбуваються без її участі. «Повторюся, що Україна не має використовуватись як переговірна позиція для розміну, а доля суверенітету належить тільки українському народу, а не європейцям і американцям», - підсумував Кокс.

Як повідомлялось, 24 квітня президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили по телефону необхідність мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.