Домовленість про режим тиші в Авдіївці не виконана - рятувальники

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Оперативний штаб в Авдіївці

4 піротехнічні розрахунки ДСНС знаходяться в готовності для проведення робіт з розмінування після настання режиму тиші

Станом на 07:00 1 лютого домовленість про режим тиші не виконана, обстріли Авдіївки продовжуються. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«31 січня пошкоджено залізничну колію сполученням Авдіївка - Очеретино. 4 піротехнічні розрахунки ДСНС знаходяться в готовності для проведення робіт з розмінування після настання режиму тиші, 2 піротехнічні розрахунки знаходяться в резерві», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники інформують, що теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тис. чоловік, здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі – 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря – 15 градусів тепла. Централізоване водопостачання здійснюється по графіку з резерву, в разі необхідності буде забезпечено підвіз води. Централізоване електропостачання відсутнє. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 5 генераторів ДСНС (в резерві знаходяться 12 генераторів різної потужності, додатково залучено 3 потужних пересувних електростанції).

В Авдіївці розгорнуто 11 пунктів обігріву (7 ДСНС, 3 стаціонарних, 1 благодійної організації), до яких звернулось близько 900 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями.

Відпрацьовано питання щодо евакуації людей похилого віку з будинку пристарілих та близько 12 тис. осіб в разі ускладнення обстановки (на даний час виявили бажання 140 осіб).

Всього до аварійно відновлювальних робіт залучено 260 осіб та 60 од. техніки, у тому числі: від ДСНС - 120 осіб та 35 од. техніки; від Нацполіції - 63 особи та 3 од. техніки; від комунальних служб міста - 54 особи та 15 од. техніки; від Авдіївського коксохімічного заводу - 23 особи та 7 од. техніки.