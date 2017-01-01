Домовленості про безвіз для України проголосують у комітеті ЄП у березні

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Депутат Європейського парламенту Марія Габріель

Це може статися на другому чи третьому тижні березня

Досягнуті в рамках тристоронніх міжінституційних переговорів домовленості щодо надання Україні безвізового режиму можуть бути проголосовані в профільному комітеті Європарламенту вже на другому тижні березня. Про це повідомила депутат Європейського парламенту Марія Габріель, яка була доповідачем ЄП з цього питання, в інтерв'ю УНІАН, коментуючи результати відповідних переговорів.

«Це було перше та останнє обговорення в рамках міжінституційних переговорів. У четвер Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) затвердить домовлений текст, після чого до Комітету ЄП буде надісланий лист, що означає, що парламент може продовжувати в Комітеті - проголосувати в LIBE (Комітет з цивільних свобод), потім на пленарному засіданні. Вам відомо, що завжди є можливість внести поправки - чи на Комітеті, чи на пленарному засіданні. Тому COREPER знову має досягти домовленостей (з приводу тексту), після цього має бути рішення Ради ЄС, потім - підписання, оприлюднення в Офіційному журналі і потім - 20 днів, після чого рішення набере сили», - деталізувала вона процедуру.

Відповідаючи на запитання, коли саме LIBE зможе проголосувати погоджене рішення, Габріель зазначила, що це станеться на другому чи третьому тижні березня. «Я буду робити все можливе, щоб це сталося на другому тижні. Тоді на першому тижні квітня це буде проголосовано на пленарному засіданні. Потім має буде затвердження з боку COREPER», - наголосила вона.

Політик констатувала, що під час переговорів відбулося «дуже добре обговорення з Радою та Комісією». «З самого початку у нас було дуже добре співробітництво. Для нас це був важливий крок. Українська сторона виконала всі вимоги. Для було дуже важливо мати ці домовленості сьогодні та намагатися прискорити процедуру, зробити це якомога скоріше», - підкреслила Габріель.

Вона нагадала, що з самого початку ЄП «зайняв чітку позицію з цього питання - вимоги виконані».

«Я впевнена, що під час голосування в рамках пленарного засідання ця пропозиція буде підтримана більшістю, тому що це про підтримку наших партнерів, про те, як наблизити українських громадян до ЄС у такий важкий час. Україна для нас - ключовий партнер», - заявила вона.