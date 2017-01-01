Домовленості про тишу порушено: бойовики дев’ять разів відкривали вогонь

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Проросійські бойовики на Донбасі

Найбільше порушень домовленості про режим тиші зафіксованона приморському напрямку

Незважаючи на досягнуті раніше домовленості про дотримання впродовж сьогоднішнього дня, 1 червня, режиму тиші, бойовики все ж не припинили застосовувати зброю проти підрозділів сил АТО.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, з початку доби бойовики 9 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських захисників. Зокрема, один раз били й із забороненого Мінськими угодами озброєння.

«Приморський напрямок. На цій ділянці фронту зафіксовано найбільше порушень бандформуваннями умов незастосування зброї. Так, вже близько другої години ночі воїнів ЗС України в районі Павлополя обстріляв ворожий снайпер. Впродовж дня снайпери противника також вели вогонь в районі Водяного та Мар'їнки. А наші опорні пункти поблизу Чермалика противник двічі обстріляв з мінометів, зокрема із заборонених Мінськими домовленостями калібру 120 мм. Окрім того, біля Широкиного бандити ще до світанку відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомету», - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку впродовж дня було тихо.

На луганському напрямку російсько-терористичні бандформування тричі обстрілювали оборонні укріплення ЗСУ неподалік Малинового з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.

Станом на цей час, з початку доби втрат серед українських воїнів не було.

Як повідомили раніше в місії ОБСЄ, за минулий тиждень кількість порушень режиму припинення вогню в зоні проведення АТО збільшилася на 45%.