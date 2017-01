Дональд і Меланія Трамп виконали перший танець на балу в честь інавгурації

Розсилка ВІДПРАВИТИ

До танцю приєдналися віце-президент Майк Пенс з дружиною Карен і діти Трампа

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія прибули на бал, присвячений інавгурації президента.

Трансляцію заходу веде телеканал CNN.

Президент з дружиною виконали перший танець під композицію Френка Сінатри My Way.

President Donald Trump and first lady Melania Trump take their first dance https://t.co/49hJDkGA93 pic.twitter.com/xD4g2L48BW — CNN (@CNN) 21 січня 2017 р.

President Trump sings along to "My Way" during the Inaugural Ball first dance https://t.co/49hJDkGA93 pic.twitter.com/EnPslxMPHI — CNN (@CNN) 21 січня 2017 р.

В кінці композиції до танцю приєдналися віце-президент Майк Пенс з дружиною Карен.

Mike Pence and his wife join the Trumps onstage for an #InauguralBall dance to "My Way" https://t.co/RebtoWegPx pic.twitter.com/oSRflNl5tF — CNN (@CNN) 21 січня 2017 р.

А згодом і діти Трампа.