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    Донецька фільтрувальна станція досі залишається знеструмленою

    • Сьогодні, 09:27
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    <p>За час воєнних дій станція неодноразово опинялася під обстрілами</p> <p>Фото: golos.ua<br /> </p>

    За час воєнних дій станція неодноразово опинялася під обстрілами

    Фото: golos.ua

    Для централізованого водопостачання мешканців Авдіївки створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м куб

    Електропостачання Донецької фільтрувальної станції, що централізовано забезпечує водою Авдіївку, наразі відсутнє, сьогодні енергетики планують продовжити обстеження території з метою виявлення пошкодження ЛЕП.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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    «Станом на 7 год. 4 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м3», - йдеться у повідомленні.

    У ДСНС зазначають, що 3 травня працівники компанії ДТЕК провели обстеження території, однак не виявили пошкодження лінії електропередач. Подальше обстеження планується продовжити 4 травня за умов гарантії безпеки працівників, наголошують у рятувальній службі.ї

    Як відомо, 2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. мешканців).

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