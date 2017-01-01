Донецька фільтрувальна станція досі залишається знеструмленою

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За час воєнних дій станція неодноразово опинялася під обстрілами Фото: golos.ua



Для централізованого водопостачання мешканців Авдіївки створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м куб

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції, що централізовано забезпечує водою Авдіївку, наразі відсутнє, сьогодні енергетики планують продовжити обстеження території з метою виявлення пошкодження ЛЕП.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Станом на 7 год. 4 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м3», - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначають, що 3 травня працівники компанії ДТЕК провели обстеження території, однак не виявили пошкодження лінії електропередач. Подальше обстеження планується продовжити 4 травня за умов гарантії безпеки працівників, наголошують у рятувальній службі.ї

Як відомо, 2 травня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Донецької фільтрувальної станції, яка централізовано забезпечує водою місто Авдіївка (близько 22 тис. мешканців).