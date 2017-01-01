Донецька фільтрувальна станція остаточно відновила роботу
- Сьогодні, 22:10
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З 5:00 ранку понеділка населення Авдіївки зможе отримувати воду в штатному режимі
Донецька фільтрувальна станція остаточно запрацювала, вже в понеділок вранці вона постачатиме воду населенню.
Про це повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, вода вже прямує в бік Авдіївки.
«Очікуємо на її прибуття сьогодні ввечері, після чого почнемо наповнення резервуару чистої води. Близько з 5:00 ранку населення міста зможе отримувати воду в штатному режимі», - написав Малихін.
Нагадаємо, 2 травня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Через це зупинилася подача води в міста Авдіївка, частково Донецьк і Ясинувата, селища Верхнеторецьке, Червоний Партизан, села Василівка і Крута Балка.
Станом на 6 травня були проведені обстеження та ремонтно-відновлювальні роботи високовольтної ЛЕП в районі Донецької фільтрувальної станції.
Вчора ввечері на станції було відновлено електропостачання.