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    Донецька фільтрувальна станція остаточно відновила роботу

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    Донецька фільтрувальна станція
    Донецька фільтрувальна станція

    З 5:00 ранку понеділка населення Авдіївки зможе отримувати воду в штатному режимі

    Донецька фільтрувальна станція остаточно запрацювала, вже в понеділок вранці вона постачатиме воду населенню.

    Про це повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, вода вже прямує в бік Авдіївки.

    «Очікуємо на її прибуття сьогодні ввечері, після чого почнемо наповнення резервуару чистої води. Близько з 5:00 ранку населення міста зможе отримувати воду в штатному режимі», - написав Малихін.

    Нагадаємо, 2 травня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію. Через це зупинилася подача води в міста Авдіївка, частково Донецьк і Ясинувата, селища Верхнеторецьке, Червоний Партизан, села Василівка і Крута Балка.

    Станом на 6 травня були проведені обстеження та ремонтно-відновлювальні роботи високовольтної ЛЕП в районі Донецької фільтрувальної станції. 

    Вчора ввечері на станції було відновлено електропостачання.

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