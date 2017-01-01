ДСНС: Донецька фільтрувальна станція залишається без електропостачання
- Сьогодні, 07:40
-
Розсилка
Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт
Станом на ранок середи Донецька фільтрувальна станція залишається без централізованого електропостачання.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«Станом на 7 годину 3 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубічних метрів», - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників.
«Главком» повідомляв, що ввечері 2 травня зникло електропостачання на Донецькій фільтрувальній станції, яка забезпечує питною водою більше 600 тисяч мирних мешканців.
Починаючи з 17:20 вівторка бойовики активно обстрілювали ділянки місцевості поблизу Авдіївки, ключові об’єкти інфраструктури та позиції ЗСУ, вбивши одного із військовослужбовців.