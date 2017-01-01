ДСНС: Донецька фільтрувальна станція залишається без електропостачання

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Донецька фільтрувальна станція

Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт

Станом на ранок середи Донецька фільтрувальна станція залишається без централізованого електропостачання.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Станом на 7 годину 3 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубічних метрів», - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників.

«Главком» повідомляв, що ввечері 2 травня зникло електропостачання на Донецькій фільтрувальній станції, яка забезпечує питною водою більше 600 тисяч мирних мешканців.

Починаючи з 17:20 вівторка бойовики активно обстрілювали ділянки місцевості поблизу Авдіївки, ключові об’єкти інфраструктури та позиції ЗСУ, вбивши одного із військовослужбовців.