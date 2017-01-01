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    ДСНС: Донецька фільтрувальна станція залишається без електропостачання

    • Сьогодні, 07:40
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    Донецька фільтрувальна станція
    Донецька фільтрувальна станція

    Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт

    Станом на ранок середи Донецька фільтрувальна станція залишається без централізованого електропостачання.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «Станом на 7 годину 3 травня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Для централізованого водопостачання мешканців міста створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тисячі кубічних метрів», - йдеться у повідомленні. 

    Наразі вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників.

    «Главком» повідомляв, що ввечері 2 травня зникло електропостачання на Донецькій фільтрувальній станції, яка забезпечує питною водою більше 600 тисяч мирних мешканців.

    Починаючи з 17:20 вівторка бойовики активно обстрілювали ділянки місцевості поблизу Авдіївки, ключові об’єкти інфраструктури та позиції ЗСУ, вбивши одного із військовослужбовців.

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