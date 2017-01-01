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    Донецька поліція затримала брата одного з ватажків бойовиків

    • Вчора, 23:47
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    Поліція затримала чоловіка, підозрюваного у співпраці з бойовиками
    Поліція затримала чоловіка, підозрюваного у співпраці з бойовиками

    40-річний електрослюсар навесні 2014 року «служив» на блокпосту терористів, розташованому на перехресті доріг між Залізним і Торецьком

    У Донецькій області поліція затримала чоловіка, підозрюваного у співпраці з терористами. Про це повідомляє прес-служба поліції.

    40-річний електрослюсар шахти в Торецьку навесні 2014 року «служив» на блокпосту терористів, розташованому на перехресті доріг між Залізним і Торецьком.

    Підозрюваний пояснив, що прийшов на блокпост, щоб підтримати свого брата, який є одним із лідерів бойовиків. Там чоловік виконував накази свого безпосереднього командира, незаконно перевіряв документи водіїв і пасажирів автомобілів, оглядав салони і багажники.

    Після звільнення Торецька від окупантів він вирішив залишитися в рідному місті. При цьому зловмисник вважав, що ніякої відповідальності за свої дії не понесе.

    Тепер щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. 

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