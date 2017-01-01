Донецька поліція затримала брата одного з ватажків бойовиків
- Вчора, 23:47
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40-річний електрослюсар навесні 2014 року «служив» на блокпосту терористів, розташованому на перехресті доріг між Залізним і ТорецькомУ Донецькій області поліція затримала чоловіка, підозрюваного у співпраці з терористами. Про це повідомляє прес-служба поліції.
40-річний електрослюсар шахти в Торецьку навесні 2014 року «служив» на блокпосту терористів, розташованому на перехресті доріг між Залізним і Торецьком.
Підозрюваний пояснив, що прийшов на блокпост, щоб підтримати свого брата, який є одним із лідерів бойовиків. Там чоловік виконував накази свого безпосереднього командира, незаконно перевіряв документи водіїв і пасажирів автомобілів, оглядав салони і багажники.
Після звільнення Торецька від окупантів він вирішив залишитися в рідному місті. При цьому зловмисник вважав, що ніякої відповідальності за свої дії не понесе.
Тепер щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.