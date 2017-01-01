Кредит донецьких залізничників на 7,6 млн дол., взятий у банку сина Януковича, виплатить «Укрзалізниця»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Позику було оформлено перед Євромайданом

Вищий господарський суд України задовольнив касаційну скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Всеукраїнського банку розвитку щодо заміни відповідача (боржника) Державного підприємства «Донецька залізниця» на його правонаступника – Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця».

Про це свідчить постанова суду від 11 січня.

Суд підтвердив наявність у матеріалах справи зведеного передавального акта від 6 серпня 2015 року, в якому зазначено, що правонаступництво щодо всього майна, усіх прав та обов'язків ДП «Донецька залізниця», яке розташоване на території проведення АТО, відображено в балансі і закріплюються в частині активів за ПАТ «Українська залізниця» на праві господарського відання до проведення його інвентаризації та оцінки, відповідно до п. 2 постанови КМУ від 12.11.2014 №604.

Крім цього, згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПАТ «Українська залізниця» є правонаступником ДП «Донецька залізниця».

Таким чином, «вишка» скасувала постанову Донецького апеляційного господарського суду від 8 листопада 2016 року, а ухвалу господарського суду Донецької області від 10 серпня 2016 року залишила чинною.

Додамо, що «Донецька залізниця» у листопаді 2013 року уклала із Всеукраїнським банком розвитку кредитний договір на суму $6,96 млн під 10,5% річних з датою повернення до 6 листопада 2016 року.

У серпні 2015 року банк звернувся до суду з вимогою стягнути із залізниці $7,68 млн заборгованості за кредитом і штрафних санкцій.

Нагадаємо, що у листопаді 2014 року Нацбанк визнав неплатоспроможним «Всеукраїнський банк розвитку», який належить синові Януковича Олександру.

У грудні 2015 року НБУ відкликав ліцензію ВБР і ухвалив рішення про ліквідацію банку.