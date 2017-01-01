Донецькі сепаратисти звинуватили Київ у зриві процесу верифікації ув’язнених

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Обмін полоненими на Донбасі

Терористи хочуть, щоб верифікація проводилася і серед тих, хто не має змоги виїхати на підконтрольну «ДНР» територію

В терористичному угрупованні «ДНР» звинувачують Київ у зриві процесу верифікації ув’язнених.

Як повідомляють сайти сепаратистів, українська сторона заявила, що «процес верифікації в пенітенціарних установах України завершений, а можливості поспілкуватися з тими, хто не перебуває під вартою, представники угруповання «ДНР» не отримають».

При цьому бойовики наголошують, що «процес верифікації повинен був стосуватися як осіб, які перебувають в установах української пенітенціарної системи, так і тих, хто залишається на волі, але не має змоги виїхати на підконтрольну «ДНР» територію».

Наприкінці квітня представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила про початок процесу верифікації заяв осіб, яких Україна може помилувати для звільнення заручників на Донбасі.

Вона зазначила, що йдеться про людей, які «здійснили злочини проти України, але яких в рамках законодавства можна помилувати заради звільнення наших заручників, при цьому ці особи не хочуть повертатися на окуповані території».

2 травня ЗМІ повідомляли, що представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» вже відвідують українські в'язниці для верифікації засуджених та затриманих за злочини проти України.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт нещодавно заявляв, що 128 громадян України перебувають в заручниках у бойовиків, ще 10 ув'язнені в Росії.

Джерело: Радіо Свобода