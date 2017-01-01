Донецький адвокат отримав вісім з половиною років через замах на дружину Турчинова

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У траввні 2016 року чоловік зайшов у приміщення столичного університету та з ножем накинувся на одну із співробітниць закладу, яку помилково сприйняв за дружину голови РНБО

Шевченківський райсуд Києва засудив до 8,5 років позбавлення волі адвоката з Донецька, який намагався взяти в заручники дружину секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Про це інформує прес-служба столичної прокуратури.

«У п’ятницю, 21 квітня 2017 року, Шевченківський райсуд столиці підтримав позицію Київської місцевої прокуратури №10 та оголосив вирок адвокату, який з ножем напав на співробітницю київського університету, переплутавши її з дружиною секретаря РНБО», - йдеться в повідомленні.

Рішенням суду 62-річного адвоката з Донецька визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ст. 349 та ч.1 ст. 147 КК України (захоплення та тримання як заручника близького родича представника влади з метою спонукання службової особи до вчинення певних дій), та призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, 25 травня 2016 року близько вказаний чоловік зайшов у приміщення столичного університету та з ножем накинувся на одну із співробітниць закладу, яку помилково сприйняв за дружину голови РНБО. Злочинні дії нападника вдалося присікти працівнику Управління державної охорони України, який і затримав зловмисника.