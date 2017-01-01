Донецьку поліцію залучили до справи про крадіжку майна Азовської нафтової компанії

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Поліцейські Донеччини знали про напад на компанію, але не перешкоджали пограбуванню

Господарський суд Донецький області, який розглянув позов «Укрсоцбанк» про відшкодування збитків до Маріупольського відділення поліції охорони в Донецькій області (раніше ця структура мала назву ДСО), вирішив залучити до справи третю сторону - Національну поліцію Донецької області, очолювану В'ячеславом Аброськіним.

Таке рішення винесено в ухвалу суду від 14 лютого.





Відзначається, що співробітники Національної поліції Донецької області отримали інформацію про напад на Маріупольську нафтову компанію 30 озброєних невідомих, але при цьому, з невідомих причин, не перешкоджали нападу і крадіжці обладнання.

«Так, є така інформація, прибули туди співробітники Кальміуського відділу поліції, керівництво. Чому так склалося, що, як ви говорите, чому вони не затримали їх, це зараз, принаймні коментувати не зможу, тому що як би вже на стадії судового розслідування можу розповідати. Я там на місці не перебував. - Ну якісь службові перевірки проводилися? - Внутрішні? Ні, теж не проводилися, мені це невідомо», - прокоментував ситуацію одному з телеканалів заступник начальника слідчого управління національної поліції Донецької області Станіслав Скуратов.

Співробітники поліції охорони, з якими було підписано договір на охорону території АНК, також не перешкоджали грабіжникам і покинули об'єкт, пояснивши це тим, що не могли порушувати громадський порядок і перешкоджати збройним загарбникам. «Близько 30 людей, озброєні вогнепальною зброєю з підстовбурними гранатометами за підтримки хаммера з великокаліберним кулеметом, вони просто виштовхали наш наряд за межі. З огляду на те, що предметом договору було саме здійснення публічної безпеки, тому наші загони не могли порушувати публічну безпеку», - пояснив юрист поліції охорони Маріуполя Віктор Подопригора.

Друге засідання у гучному пограбуванні Маріупольської нафтової компанії призначено на 1 березня. Банк просить суд стягнути з охорони поліції близько 141 млн. гривень в якості компенсації завданих збитків.

Нагадаємо, співробітники державної охорони звинувачуються в тому, що покинули свої пости і дозволили збройним грабіжникам вивезти майно «Азовською нафтовою компанією» (АНК), що належить банку. Незважаючи на «підкріплення», надане ЗСУ в день захоплення, поліцейські залишили об'єкт і не намагалися чинити опір. Протягом 10 днів злочинці демонтували, упаковували і вивозили дороге устаткування. При цьому правоохоронні органи, а також глава МВС Арсен Аваков, які були повідомлені про подію, не вживали ніяких дій.

