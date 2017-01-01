Донька Пєскова назвала батька «головним крадієм» Росії

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Єлизавета Пєскова

Донька прес-секретаря президента РФ іронічно відреагувала на звинувачення в адрес батька

Донька російського прес-секретаря Дмитра Пєскова Єлизавета опублікувала іронічну фотографію і пост у відповідь на звинувачення в розкішному і безтурботному житті, яке не відповідає доходам її батька.

Відповідний запис розміщений у неї в Instagram.

«Загалом совість зовсім замучила. Заснути не можу ніде: ні на жодній із яхт, ні в жодному з палаців, ні в жодному із джетів не виходило заснути. Жоден зі слуг не зміг мене втішити. Час одкровення настав. Я - Пєскова Єлизавета Дмитрівна, донька головного мільярдера і крадія країни, прес-секретаря глави держави», - пише Єлизавета.

«Раціон мого харчування складається з лобстерів, присипаних макадамією і шафраном, завалених ікрою білуги-альбіноса, і девонських крабів. Коротше кажучи, з усього, що вам не по кишені, такій як ваша рабська кишенька, - а по моєму гаманцю, розшитому діамантами в 60 каратів», - написала Пєскова.

Як відомо, Єлизавета Пєскова вже сім років живе в Парижі.

Нагадаємо, у Пєскова раніше помітили годинник за 600 тисяч доларів, що дорівнює його чотирьом річним окладам.

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