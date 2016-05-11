Дорн в інтерв'ю російським ЗМІ шокував словами про відносини Києва і Москви

Про це він розповів у інтерв'ю російському спортивному журналісту Юрію Дудю.

Як відомо, на своєму концерті у Москві, вже під час війни на Донбасі, співак передавав «привіт» киянам від москвичів,

«Люди говорять про те, що є проблеми. Проблеми в їхніх головах – ось де їхні проблеми і нехай вдавляться ними, цими проблемами раз і назавжди. Між нами немає нічого! Немає нічого, крім дружби! Давайте всієї Москвою передамо дружний «привіт» Києву. І нехай це побачать всі», – сказав співак тоді зі сцени.

Журналіст нагадав Дорну про цей момент і запитав про ставлення музиканта до відносин між Україною і Росією. Співак зазначив, що йому подобається думати, що «росіяни і українці брати».

«Коли помириться Україна і Росія?«, – поставив чергове запитання Юрій Дудь.

«Скоро, відлига вже починається»,– вважає співак.

«Коли відбулась сварка (війна на Донбасі, – ред.) двох побратимів, всі молодші брати сказали «ні» всьому від старшого брата, «хочемо все своє», – прокоментував своє розуміння конфлікту на сході України Іван Дорн.

Також музикант розповів, що багатьом українцям не подобаються його гастролі Росією.

Просто тому що сам факт того, що я виступаю у Росії – це обурливо. Ну, саме для тих, хто затятий русофоб, їм теж це не подобається. А іншим людям, насправді, їм, чесно кажучи, по барабану, що я говорю, їм важливіша моя музика»,– переконаний Іван.

Дорн також відхрестився від допомоги військовим, які брали участь в антитерористичній операції.

«Гроші давалися на постраждалих в Маріуполі, коли стався обстріл. Один з волонтерів, який писав цей пост, вирішив розпорядитися цими грошима по-іншому, купив оптичний приціл і прилюдно мені подякував за це», - заявив співак.

«Я сказав:«Слухай, давай якось щось робити, бо якось незручна ситуація вийшла». Смороду щось занадто багато зібралося з цього приводу», - згадав Дорн, зазначивши, що більше він ніколи не допомагав АТО.

Також Дорн заявив, що кульки в кольорах національного прапора України, заявлені в його райдері, це просто для того, що б «краще бачити організаторів», виходячи з літака.