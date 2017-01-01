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    Дороги Закарпаття знову замітає снігом: рух вантажівок обмежено

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    Дороги Закарпаття
    Дороги Закарпаття

    Рятувальники закликають водіїв за можливості утриматися від дальніх поїздок

    Через погіршення погодних умов (сильні снігопади, різкі пориви вітру, а також ожеледиця) та з метою недопущення заторів в дорожньому русі і оперативного розчищення автодоріг від снігу з 08:30 тимчасово вводиться обмеження руху великовагових транспортних засобів на автодорозі державного значення Н- 09 Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин- Бібрка-Львів у межах Закарпатської області. Про це повідомляє служба автомобільних доріг Закарпаття, пише Мukachevo.net.

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    Дороги Закарпаття знову замітає снігом: рух вантажівок обмежено
    Дороги Закарпаття знову замітає снігом: рух вантажівок обмежено
    Дороги Закарпаття знову замітає снігом: рух вантажівок обмежено
    Дороги Закарпаття знову замітає снігом: рух вантажівок обмежено
    Дороги Закарпаття знову замітає снігом: рух вантажівок обмежено

    Тим же, хто виїхав, потрібно бути уважними та обережними за кермом. Дотримуватись неухильно правил дорожнього руху, не перевищувати допустиму швидкість і не виконувати ризикованих маневрів.

    Як повідомлялося, трасу Київ–Чоп знову замітає. Минулого тижня траса Київ-Чоп в межах Закарпаття фактично була заблокована добу.

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