Дорогу на Львівщині заблокували провокатори, які хотіли перекрити митницю на кордоні із Польщею

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Учасники акції були з Івано-Франківської, Хмельницької та Львівської областей, більшість з яких перебували у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння

Сьогодні зранку на міжнародній трасі Львів – Рава-Руська Нацполіцією було заблоковано три автобуси з невідомими особами. У підсумку частина з них перекрила дорогу на пішохідному переході поблизу с. Гряда Жовківського району Львівської області. Про це повідомили очевидці.

Як виявилося, колона рухалась у напрямку кордону з наміром перекрити міжнародний пункт пропуску «Рава-Руська».

Учасники акції були з Івано-Франківської, Хмельницької та Львівської областей, більшість з яких перебували у стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння.

В учасників заходу, які на узбіччі запалили автомобільні шини, виявлено фаєри, димові шашки, квадрокоптер, польські та українські національні прапори, плакати українською та польською мовами провокативного змісту: «Ні геноциду поляків», «Поляки – наші брати», «Руки геть від спадщини» (польською мовою).

За участь в акції її організаторами обіцяли заплатити по 200 гривень. Раніше про це повідомила «Варта 1». Пізніше ситуацію прокоментували у Нацполіції. «О 10:30 на телефон поліції надійшла інформація про перекриття міжнародної траси біля митниці. Патрульні, які забезпечували порядок, заявили, що було 150 осіб», – розповіли у поліції.

Наразі рух транспорту по трасі відновлено. Поки що невідомо, з якою метою відбувалася акція.

Не виключено, що акція провокаторів пов’язана із обстрілом Генконсульства Польщі вночі у Луцьку. Правоохоронці припускають, що стріляли з гранатомета.

Напад стався десь близько 00:30. Консул розповів поліції, що охоронці приміщення почули вибух. Судячи з величини отвору в даху, припускають, що стріляли з гранатомета чи якогось іншого «серйозного озброєння».

Віце-консул Кшиштоф Савіцьки підтвердив, що вночі невідомі стріляли в приміщення консульства.