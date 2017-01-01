Доступні ліки продають у майже 3 тисячас аптек - Розенко

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Фото: КМУ Павло Розенко

У держбюджеті достатньо коштів для успішної реалізації програми

У державній програмі «Доступні ліки» беруть участь понад 2 700 аптек по всій Україні. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає РБК.

«Станом на сьогодні вже понад 2700 аптек по всій Україні реалізують програму «Доступні ліки», тобто 2700 аптеках по всій Україні можна вже за рецептами лікарів отримати відповідні доступні ліки», - заявив Розенко, зазначивши, що в майбутньому кількість таких аптек повинна зростати.

За словами віце-прем'єра, у державному бюджеті достатньо коштів для успішної реалізації програми. На сайті міністерства охорони здоров'я існує інтерактивна карта аптечних закладів, які приєдналися до програми.