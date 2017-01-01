Досвід перемовин по Придністров’ю, Абхазії та Південній Осетії: уроки для України
- Сьогодні, 12:02
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Учасники дискусії поговорять про переговорні процеси під час конфліктів у Східній Європи з початку 90-х
Сьогодні, 24 квітня, о 12.00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться публічна дискусія на тему: «Досвід перемовин по Придністров’ю, Абхазії та Південній Осетії: уроки для України».
Запрошені гості: Паата Закареішвілі, екс-міністр з питань примирення і громадянського рівноправ’я Грузії; Андрій Попов, екс-заступник міністра закордонних справ Молдови.
Учасники обговорять наступні питання: історія переговорних процесів під час конфліктів у Східній Європи з початку 90-х; стратегії сторін конфлікту і зовнішніх гравців; аналіз реінтеграційних процесів у Грузії та Молдові; соціально-економічні зв’язки через лінії розмежування на різних етапах конфлікту. Захід відбудеться за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.
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