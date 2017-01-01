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Учасники дискусії поговорять про переговорні процеси під час конфліктів у Східній Європи з початку 90-х

Сьогодні, 24 квітня, о 12.00 в прес-центрі «Главкома» відбудеться публічна дискусія на тему: «Досвід перемовин по Придністров’ю, Абхазії та Південній Осетії: уроки для України».

Запрошені гості: Паата Закареішвілі, екс-міністр з питань примирення і громадянського рівноправ’я Грузії; Андрій Попов, екс-заступник міністра закордонних справ Молдови.

Учасники обговорять наступні питання: історія переговорних процесів під час конфліктів у Східній Європи з початку 90-х; стратегії сторін конфлікту і зовнішніх гравців; аналіз реінтеграційних процесів у Грузії та Молдові; соціально-економічні зв’язки через лінії розмежування на різних етапах конфлікту. Захід відбудеться за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

Паата Закареішвілі – міністр з питань примирення і громадянського рівноправ’я Грузії у 2012-2016 рр. Був членом міської ради Тбілісі, очолював секретаріат Комітету з прав людини і національних меншин парламенту Грузії. Після війни в Абхазії служив в якості радника уряду Абхазії (у вигнанні) в Грузії з питань внутрішньо переміщених осіб. У період з 1992 по 1997 рік очолював Комісію у справах військовополонених, заручників і безвісти зниклих в контексті грузино-абхазького конфлікту.

Андрій Попов – кадровий дипломат, політолог, президент Інституту стратегічних ініціатив Молдови та заступник голови Асоціації зовнішньої політики Молдови. До недавнього часу був послом Республіки Молдова в Австрії і Словаччини та постійним представником Молдови при ОБСЄ. З 2009 по 2013 рік – заступник міністра закордонних справ і європейської інтеграції. Працюючи виконавчим директором Асоціації зовнішньої політики Молдови в 2004-2009 рр., розробив і керував проектом «Придністровські діалоги».