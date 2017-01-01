Олесь Довгий продав картин на 5,2 млн грн соратнику Черновецького

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Фото: JetSetter.ua

ГПУ вказує, що нардеп не зазначив вартості задекларованих творів мистецтва

Народний депутат, член депутатської групи «Воля народу» Олесь Довгий отримав дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів та корпоративних прав) на суму 5 млн 200 тис. грн.

Відповідну інформацію опубліковано в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Політик вказав, що кошти заробив від угоди з ТОВ «Галерея Тетяни Миронової».

За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, засновником «товки» є киянка Євгенія Миронова. У 2008 році до переліку засновників входив Валерій Миронов, відомий бізнесмен та політик.

Протягом 2009-2010 років він працював у команді Черновецького на посаді заступника голови Київської міської державної адміністрації, опікувався транспортною галуззю і координував окремі напрями архітектури та будівництва.

Сім’я Миронових є відомими колекціонерами українського мистецтва.