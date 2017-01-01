Dragon capital оприлюднила заяву щодо обшуку СБУ

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Обшук СБУ офісу інвестиційної компанії Dragon capital стосувався програмного забезпечення

У Dragon capital підтвердили купівлю програмного забезпечення, визнаного експертами пізніше шпигунським

Обшук Службою безпеки України офісу інвестиційної компанії Dragon capital стосувався програмного забезпечення, яким та мала намір контролювати робочий час своїх співробітників.

Про це заявили представники підприємства на своїй сторінці у Facebook.

«Як з’ясувалось, програмне забезпечення, що офіційно придбане СП ТОВ «Драгон капітал» у 2015 році в української компанії ТОВ «Стахановець ПРО» (правовласник ПО) та планувалось до використання як система контролю робочого часу працівників СП ТОВ «Драгон капітал», було у 2016 році визнано «спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації» на підставі експертного висновку, зробленого в рамках кримінального провадження», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Dragon capital, СБУ планувала вилучити з офісу всю комп’ютерну техніку, однак після реакції, зокрема, з боку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, не стала цього робити, тож підприємство працює у штатному режимі.

Нагадаємо, прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману доповіли про обшук в інвестиційній компанії Dragon Capital. Під час обшук у інвестиційній компанії Dragon Capital правоохоронці вилучили ряд комп’ютерів.