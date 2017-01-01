«Друг казав, що можна підзаробити». Затриманий учасник блокади на Донбасі дав цікаві свідчення

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«Блокадників» забезпечили грошами й обіцяли плату за три тижні чергування на «редуті» - 400 гривень на день, заявив начальник поліції Донеччини

Національна поліція відпустила затриманих у районі ст. Кривий Торець учасників блокади. Але перед цим затримані «блокадники» далі свідчення правоохоронцям. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін

Він зазначив, що із 45 затриманих учасників блокади вісім осіб брали участь в АТО, шестеро були раніше засудженими за кримінальні правопорушення. Затримані є жителями 8 областей України.

«Станом на сьогоднішній ранок усіх їх відпустили. Жоден із них не має тілесних ушкоджень. Але надходить інформація, що відома особа - організатор «блокади» - вимагає від кожного з них звертатися до лікарні зі скаргами «на здоров'я» для використання в подальшій дискредитації співробітників поліції. До речі, кожен із затриманих після перевірки та дачі пояснень пройшов медичний огляд, під час якого «скарг» не надходило», - повідомив Аброськін.

«Один із затриманих - житель Житомирської області, раніше засуджений за вбивство. Провів у місцях позбавлення волі 9 років, вийшов на волю у 2013 році. Каже, що його та ще кількох людей звозили в Донецьку область централізовано. Забезпечили грошами й обіцяли плату за три тижні чергування на «редуті» - 400 гривень на день», - написав Аброськін.





Джерела в правоохоронних органах повідомили, що затриманий - Одочук Іван Петрович, 1982 року народження, безробітний, прописаний у селищі Долішній Шепіт Вижницького району Чернівецької області, проживає в Житомирі. Раніше був притягнутий до кримінальної відповідальності Житомирським ОП ГУНП у Житомирській області за ст. 185 ч.2 КК України, у 2004 р. - за ст. 115 ч.1 КК України. Відомостей про його участь у бойових діях немає.

Нагадаємо, раніше глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що учасники блокади, які мали незареєстровану зброю, будуть покарані в рамках Кримінального Кодексу.

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу вчора повідомили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі згодом уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО, було затримано більше 40 осіб.

Вночі усіх затриманих учасників блокади звільнили.