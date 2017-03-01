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    Друг Насірова в керівництві ДФС подав у відставку

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    Юрій Шеремет
    Юрій Шеремет

    Юрій Шеремет у вівторок вранці написав заяву про відставку

    Керівник департаменту внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби Юрій Шеремет подав у відставку. Про це він повідомив «Українській правді».

    «Написав заяву зранку. Мене виховували відповідати за свої слова, нехай встановлюють об'єктивну істину», – сказав Шеремет.

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    Раніше він обіцяв 7 березня подати у відставку. Про це Шеремет повідомляв на своїй сторінці у Facebook.

    «Державний обвинувач при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу Насірову наголосив, що одним із ризиків є те, що я знайомий з ним зі школи, і якщо він буде на волі, зможе зі мною спілкуватись і через мене впливати на працівників ДФС. Щоб уникнути такого ризику даю слово державному обвинувачу звільнитись з посади», - писав чиновник.

    Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Прокурори САП мають намір оскаржити суму застави Насірову.

    Адвокати Насірова мають намір оскаржити застосування запобіжного заходу як такого.

    Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

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