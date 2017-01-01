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    Другий теракт за добу в Багдаді: смертник підірвав себе на ринку, багато загиблих

    • Вчора, 16:44
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    Теракт, що стався у переважно населеному шиїтами районі Багдада Баладіят, став другим у столиці Іраку в неділю

    У східній частині Багдада стався ще один теракт: смертник підірвав себе на переповненому ринку в неділю, внаслідок чого щонайменше семеро людей загинули та десятки дістали поранення. Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевих правоохоронців та джерела у медичних колах.

    «Теракт, що стався у переважно населеному шиїтами районі Багдада Баладіят, став другим у столиці Іраку в неділю», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше у неділю бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за вибух замінованого автомобіля на овочевому ринку у східній частині Багдада, внаслідок якого, за останніми даними, загинули принаймні 13 людей та понад 50 дістали поранення.

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