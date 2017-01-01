Другу нитку міського колектора запустять у вересні – Кличко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Друга нитка колектора у Києві готова на 92%

Мер столиці підкреслив, що дублююча нитка міського колектора будується з використанням сучасних технологій

Друга нитка міського колектора готова на 92%, і введуть об'єкт в експлуатацію вже у вересні цього року. Про це в інтерв’ю телеканалу «Київ» завив мер столиці Віталій Кличко.

«До міського колектора, побудованого у 60-х роках минулого століття, потрапляють стічні води майже з усього міста і рухаються до Бортницької станції аерації. Зараз основна нитка колектора – у аварійному стані, тому ми завершуємо роботу над його другою (дублюючою) ниткою. Вона готова на 92%, і у вересні цього року буде введена в експлуатацію», - зазначив Кличко.

Мер столиці підкреслив, що дублююча нитка міського колектора будується з використанням сучасних технологій. «І це забезпечить можливість експлуатувати об'єкт, за словами експертів, протягом наступних 100 років, з гарантійним терміном роботи – не менше 50 років», - зауважив Кличко.

Він підкреслив, що будівництво дублюючої нитки міського колектора – один з найважливіших інфраструктурних об'єктів міста. Вартість робіт з будівництва - 1,3 млрд грн. Дві третини цієї суми профінансувало місто, третину – держава. «Якщо на колекторі відбудеться серйозна аварія, це стане небезпекою не лише для Києва, а й може стати екологічною катастрофою для всієї країни. Тому одночасно із введенням в експлуатацію другої нитки колектора ми почнемо реконструкцію основної. В результаті ці нитки дублюватимуть одна одну, що забезпечить безперебійну роботу усієї мережі відведення стічних вод у місті», - підкреслив Віталій Кличко.