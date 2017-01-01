Дружина голови ЦВК позичила $400 тис. третім особам, - декларація

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Голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський подав декларацію за 2016 рік

За 2016 рік Охендовський отримав 607,764 тис. грн зарплати

Голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський з дружиною і трьома дочками зареєстрований в квартирі площею 54 кв. м. в Києві, яка належить його матері Марії Охендовській, а проживають в домоволодінні загальною площею 240,32 кв. м у селі Горенка Київської області (66,77% належить його дружині Катерині Охендовской, ще третина – тещі голови ЦВК Олені Архиповій).

Згідно електронної декларації, за 2016 рік Охендовський отримав 607,764 тис. грн зарплати і 560 грн відсотків в «Укргазбанку». У нього є 355 тис. грн готівки і $130 в «Укргазбанку». Крім того, з лютого 2016 року у нього є фінансові зобов’язання на суму 63 тис. 151 грн перед ПАТ «СК «Українська страхова група».

З грудня 2010 року глава ЦВК володіє автомобілем Lexus LX 570 (2008 року випуску).

З 1 січня 1997 року володіє 22 акціями ВАТ «Запоріжжяобленерго» номінальною вартістю 0,25 грн.

У його власності наручний годинник Time Zone 1, мисливський карабін з оптичним прицілом Remington 40-XB, запонки.

Охендовський також зазначив, що є членом громадського об’єднання «Українська асоціація міжнародного права».

Його дружина Охендовська володіє спільно зі своєю мамою Архиповою двома земельними ділянками площею 489 кв м кожен в Горенці, ще володіє земельною ділянкою площею 839 кв м в селі Вишеньки Київської області і орендує нежитлове приміщення в Києві площею 34 кв м у Розалії Бондарською.

Вона задекларувала 286 тис. 405 грн доходу від зайняття незалежною професійною діяльністю та 677 грн відсотків в «Укргазбанку». В її власності $115 тис. і 115 тис. грн готівкою, 13 EUR і 221 грн в «Укргазбанку», 239 грн в «Авалі». Крім того, у неї є фінансові зобов’язання на суму 22 тис. 306 грн перед ПАТ «СК «Українська страхова група».

Крім авто чоловіка, дружина Охендовського користується автомобілем Nissan Qashqai 2011 року випуску вартістю 286,8 тис. грн, який належить її мамі Архиповій.

Охендовська також вказала майнове право на нежитлові приміщення в будинку на вулиці Б. Хмельницького, 58-б в Києві (ТОВ «Консоль») в розмірі 2 млн 165 тис. 758 грн і позичила $400 тис. третім особам.

Вона є кінцевим бенефіціаром і власником 50% корпоративних прав на ТОВ «Славпіпл» (мультимедійний портал «легального контенту» slavpeople.com) вартістю 500 тис. грн.

В її власності годинник Breguet, кільця, кульчики, підвіски, дві картини, ікони «Богородиця Одигітрія» та «Життя Миколи Чудотворця».