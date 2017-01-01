Дружина Калашнікова купила Rolls-Royce, отримавши багатомільйонну спадщину чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Соловйова та Олег Калашніков

За один тиждень Ольга Соловйова, дружина вбитого два роки тому екс-нардепа Олега Калашнікова, витратила на купівлю машин і квартири близько 9 млн гривень. Таке марнотратство стало можливим завдяки спадщині, отриманій від колишнього чоловіка

Помічниця нардепа від Опозиційного блоку Михайла Добкіна Ольга Соловйова отримала 9,6 млн гривень як спадщину від вбитого два роки тому чоловіка – колишнього народного депутата Олега Калашнікова. Водночас жінка задекларувала купівлю VIP-автопарку, у тому числі автомобілів Rolls-Royce Phantom та Aston Martin Rapide.

Про це стало відомо з електронної декларації Соловйової за минулий рік, яку вона подавала у статусі помічника-консультанта народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна. Згідно з цим документом, Соловйова не лише стала мультимільйонеркою, а й витратила майже всю цю суму за один тиждень, напередодні Дня святого Валентина.

Так, згідно з декларацією, 9 лютого 2016 року вона купила квартиру у Києві за майже мільйон гривень, а 13-го числа у її власності опинилось чотири машини представницького класу: Rolls-Royce Phantom (2008 р.в., вартістю 3,8 млн гривень), Aston Martin Rapide (2010 р.в., вартістю 2,6 млн гривень), Mersedes-Benz G 55 AMG (2004 р.в., вартістю близько 1 млн гривень) та Mersedes-Benz S-500 (2006 р.в., вартістю більше 400 тис гривень).

Нагадаємо, депутата п'ятого скликання парламенту від Партії регіонів Олега Калашнікова вбили 15 квітня 2015 року. Кілеру знадобився один постріл, аби позбавити життя депутата, який уславився антиукраїнськими поглядами та підтримкою антимайдану під час Революції гідності. Вперше широку славу Калашніков здобув у 2006 році, коли напав на знімальну групу СТБ під стінами Верховної Ради – журналістку й оператора, які вели зйомку у наметовому містечку Партії регіонів.

Ольга Соловйова та Олег Калашніков

Як згодом писали ЗМІ, в інциденті брав участь помічник Калашнікова – Соловйов Вікентій Павлович. Останній – родич Ольги Соловйової, дружини Калашнікова, яка 10 років тому також працювала помічником-консультантом свого чоловіка – на той час народного депутата від Партії регіонів.

Через історію з нападом на журналістів Калашнікова виключили з партії, у наступному скликанні парламенту він уже не змагався за депутатський мандат.

Соловйову та Калашнікова поєднувало не лише подружнє життя та парламентські будні. Разом вони були засновниками громадської організації «Загальновоїнська спілка України», яка з 2009 року активно пропагувала поширення популярного російського тотема – георгіївської стрічки.

Ще тоді спілка Калашнікова стала так званим офіційним партнером в Україні акції «Георгіївська стрічка», яку було ініційовано російським агентством міжнародної інформації «РІА Новини».

Ось як звітувала перед ЗМІ організація «Загальновоїнська спілка України» після проведення однієї з акцій: було реалізовано інноваційний підхід під час проведення «Уроків мужності» з поширенням георгіївської стрічки в навчальних закладах України за участю народних депутатів, представників Міністерства оборони та активістів спілки.

Наразі спілку очолює Ольга Соловйова, а замість Олега Калашнікова – її родич Вадим Павлович Соловйов (свого часу – також помічник Калашнікова).

Згідно з даними сайту Posipacy, у різні скликання парламенту Ольга Соловйова консультувала й низку інших депутатів:

VI скликання – Олександра Заца (Партія регіонів);

VI скликання – Михайла Лісіна (Партія регіонів);

VII скликання – Олександра Заца (Партія регіонів);

VII скликання – Миколу Сороку (Партія регіонів);

VIII скликання – Михайла Добкіна (Опозиційний блок).

Згідно з документом про її фінансово-майновий стан, окрім Вікентія Павловича Соловйова до кола рідних багаторічної депутатської помічниці входять: Соловйов Павло Якович (у середині нульових був консультантом Раїси Богатирьової) та згадуваний вище Соловйов Вадим Павлович, який у різні роки був помічником регіоналів Олега Калашнікова, Юлії Ковалевської, Віктора Коржа, Валерія Омельченка.

На парламентських виборах 2014 року Вадим і Ольга Соловйови разом представляли інтереси кандидата до парламенту Олега Калашнікова.