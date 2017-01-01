Дружина Клімкіна в чотири рази багатша за чоловіка

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Павло Клімкін

Клімкін задекларував 439,5 тис. гривень

Міністр закордонних справ Павло Клімкін задекларував 439 тис. 530 гривень, а дружина – 1 млн 776 тис. 945 гривень доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Весь дохід Клімкіна становила заробітна плата, а його дружина за минулий рік задекларувала 1 776 945 гривень доходів, з яких зарплата – 240 тис. 945 гривень та дохід від відчуження нерухомого майна – 1 млн 536 тис. гривень.

Крім того, міністр задекларував 47 тис. євро і 33 тис. доларів, його дружина Ніна Михайленко – 45 тис. євро і 60 тис. доларів готівки.

У Клімкіна немає нерухомого майна, водночас він володіє автомобілем Skoda Felicia 2000 року випуску.

У власності дружини Клімкіна є квартира у Києві площею 68,2 кв. м, 1/3 квартири в Києві загальною площею 90,4 кв. м, а також автомобіль Volvo S40 2008 року випуску.

Крім того, у декларації вказано садовий будинок 192 кв. м як об'єкт незавершеного будівництва у Козині Обухівського району Київської області, власником якого є Ніна Михайленко. Цей об'єкт повністю або частково побудований з матеріалів або за рахунок суб'єкта декларування або члена його сім'ї, на що в звітному році витрачено 192 тис. гривень.

Як повідомлялося, голова Національного банку Валерія Гонтарева задекларувала 56,95 млн гривень доходів і 2,65 млн доларів заощаджень на банківському рахунку за 2016 рік.