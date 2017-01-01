Дружина Луценка порадувала себе «Мерседесом» за 2,4 млн гривень

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Ірина Луценко

Луценко набула права власності на автомобіль 10 травня

Представник президента у Верховній Раді, заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка», дружина генерального прокурора Ірина Луценко задекларувала придбання права на автомобіль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 року випуску за 2 млн 430 тис. гривень. Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до документа, Ірина Луценко набула права власності на автомобіль 10 травня.

Продавцем виступив громадянин Артем Кучеренко.

Mercedes-Benz GLS 350D 2017 року випуску

Як повідомлялось, генеральний прокурор Юрій Луценко та його дружина нардеп Ірина отримали від сина Олександра подарунок на чималу суму. Загалом йдеться про понад 265 тисяч гривень на двох.