Дружина підстреленого Пашинським чоловіка: Я правосуддя не вірю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дружина підстреленого чоловіка впевнена, що постріл було здійснено усвідомлено

В неофіційних розмовах співробітники Національної поліції кажуть, що парламентарію Пашинському нічого не буде за постріл в її чоловіка.

Про це дружина В’ячеслава, якого напередодні Нового року підстрелив народний депутат Сергій Пашинський розповіла strana.ua.

«Правоохоронні органи зі мною не співпрацюють. Мені не дають ніякої інформації, ні як звати свідків, ні як ця справа просувається. Зі мною просто не розмовляють. Мені відкрито кажуть: «Дівчина, ви ж розумієте, це статус, йому за це нічого не може бути». Все, чого я хочу, це не так покарання – я в це правосуддя просто не вірю. Мені найважливіше – життя мого чоловіка. Я знаходжусь в декреті, у нас двоє маленьких дітей – доньці 5 місяців і сину три роки. Я не працюю, сім’я залишилася без годувальника. Він після операції не дихав самостійно. Його тільки вранці відключили від апарату штучного життєзабезпечення. Люди усвідомлюють вчинок, на контакт йдуть. Але для чого вони перевертають з ніг на голову, ніби це мій чоловік нападав... », - розповіла дружина пораненого чоловіка.

Вона впевнена, що постріл було здійснено усвідомлено.

«Ну ось їду я за кермом, хтось там дурник який щось робить – я б навіть з машини не вийшла. Може у вікно ще матюкнулась, але не вийшла. Для чого було виходити і з бойовою зброєю, яку потрібно було встигнути зняти з запобіжника? Це було усвідомлено, це було свідомо. Він ніколи не перебував у місцях ув’язнення. У нього єдиний привід, за який у нього є судимість і та вже закрита за терміном давності – він зі своєю попередньою дружиною в шлюборозлучному процесі штовхнув її, вона впала, вибила зуб об тумбочку. За це йому виписали штраф 1700 гривень. Він давним-давно оплачений і судимість вже закінчилася за терміном давності. Коли ми виходили з лікарні з сином Пашинського, він говорив: «У вас же чоловік – зек-рецидивіст. Це ж у нього рецидив. Можливо, його посадять». На що я відповіла: «Мене лякати не треба. Провини мого чоловіка в цьому немає».