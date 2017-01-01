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    Дружина Порошенка вестиме ранкову зарядку на каналі Ахметова

    • Сьогодні, 18:59
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    Марина Порошенко в Харкові зіграла з дітьми в футбол
    Марина Порошенко в Харкові зіграла з дітьми в футбол

    Програма вийде в ефір 15 травня

    Перша леді Марина Порошенко стане ведучою ранкової програми на телеканалі «Україна»

    Про це йдеться на сторінці телеканалу у Facebook.

    «Марина Порошенко вестиме нову рубрику нашої програми – «У ритмі спорту», - йдеться в повідомленні.

    Рубрика вийде в ефір з 15 травня. Перша леді країна показуватиме фізичні вправи щоранку о 7.15.

    Раніше повідомлялося, що Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсним прокатне посвідчення, видане на телесеріал «Понаїхали тут», який транслювався на телеканалі «Україна».

    У квітні минулого року телеканал Ахметова вже отримував попередження за трансляцію серіалу, який розпалює ворожнечу.



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