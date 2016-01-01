Дружина посла Греції у Бразилії замовила вбивство чоловіка за 24 тис. доларів?

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Франсуаза Амірідіс

Франсуаза Амірідіс повністю заперечує свою вину

Франсуаза Амірідіс, дружина посла Греції в Бразилії Кіріакоса Амірідіса, організувала його вбивство, пообіцявши одному з виконавців злочину 80 тис. реалів ( 24,6 тис. доларів). Відповідну інформацію оприлюднив у п'ятницю на прес-конференції слідчий поліції Ріо-де-Жанейро Еваріст Понтес Магальяіс, який веде справу.



Він додав, що Морейра Филью зізнався в любовному зв'язку з дружиною посла і у вбивстві дипломата. Однак, за словами підозрюваного, він діяв в рамках самооборони: дізнавшись про роман, Амірідіс нібито накинувся на нього з кулаками. Цю версію слідчі вважають неправдоподібною, так як 29-річний правоохоронець значно перевершував 59-річного посла за своїми фізичними даними.

Що стосується самої Франсуази Амірідіс, всупереч поширеній раніше телеканалом Globo інформації, вона повністю заперечує свою провину. За словами дружини посла, вона дізналася про вбивство тільки на наступний день, побачивши плями крові на дивані в своїй вітальні. Проте жінка вирішила не видавати коханця. Більш того, дружина посла заявила, що дипломат неодноразово бив її.

Суд в Ріо-де-Жанейро на прохання слідчих видав ордер на арешт всіх трьох фігурантів справи. Вони залишаться під вартою ще як мінімум 30 днів. Точну причину смерті посла поліції встановити не вдалося, так як його тіло було практично знищено вогнем.



У минулий четвер стало відомо, що посол Греції в Бразилії Кіріакос Амірідіс пропав безвісти в Ріо-де-Жанейро. Про зникнення дипломата повідомила його дружина, громадянка Бразилії Франсуаза Амірідіс. Слідчих насторожив той факт, що вона зробила це лише через дві доби після передбачуваної пропажі чоловіка.

Джерело: ТАСС