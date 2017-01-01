Дружина російського мільярдера отримала в Лондоні рекордні «відступні» при розлученні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згідно з постановою суду, жінці належить близько $ 585 млн, або 41% сімейного стану. З цієї суми близько $ 451 млн буде виплачено готівкою



Високий суд Лондона в четвер присудив дружині неназваного російського мільярдера рекордну в британській історії суму відступних при розлученні. 44-річна жінка, про яку відомо лише те, що вона народилася в Східній Європі, є домогосподаркою і матір'ю двох дітей, має тепер отримати від чоловіка 453,6 млн фунтів стерлінгів (близько $ 585 млн), або 41% сімейного стану, вказується в судовому вердикті. З цієї суми 350 млн фунтів ($ 451 млн) буде виплачено готівкою. Крім того, вона стане одноосібною власницею творів образотворчого мистецтва вартістю 90,5 млн ($ 116,7 млн), автомобіля Aston Martin, який оцінили в 350 тис. фунтів ($ 451 тис.) та інших цінностей, які тривалий час перебували в спільному сімейному володінні.



Її тепер уже колишньому чоловікові 61 рік, він народився на Кавказі і зустрів свою майбутню дружину в Москві, де вона вчилася. У 1993 році подружжя перебралася до Лондона, де чоловік став працювати нафтовим і газовим трейдером, досяг успіху в даному секторі і створив енергетичну компанію в Росії, після чого продав у 2012 році свій пакет акцій в ній за $ 1,37 млрд.



Суд порахував абсолютно рівним внесок як чоловіка, так і дружини в сімейний добробут і погодився з доводами подружжя, що після розлучення їй необхідні кошти на придбання двох будинків - одного в Лондоні і іншого на Лазурному березі Франції, а також 5 млн фунтів ($ 6,5 млн) готівкою в рік в якості засобів на існування.



Колишнім рекордом за розміром отриманих відступних володіла Джеймі Купер-Хон, дружина керуючого хедж-фондом сера Кріса Хона, яка відсудила у чоловіка три роки тому при розлученні більш 330 млн фунтів ($ 426 млн). Правда, британські ЗМІ відзначають, що багато шлюборозлучних процесів проводилися в закритому для громадськості режимі, а тому повністю гарантувати, що нинішнє розлучення виявилося найбільш дорогим, не можна, однак серед публічних процесів воно дійсно лідирує за сумою відступних.

Джерело: ТАСС