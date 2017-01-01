Дружина Сущенка просить першу леді Франції про допомогу
- Сьогодні, 10:47
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Дружина Романа Сущенка звернулася по допомогу про звільнення чоловіка до Бріжит Макрон
Дружина незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка попросила про допомогу у першої леді Франції Бріжит Макрон.
Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін у своєму Twitter.
«Дружина Романа Сущенка, українського журналіста, заарештованого в Москві, вже звернулася по допомогу про звільнення чоловіка до Бріжит Макрон», - написав він.
Супруга Романа Сущенко, украинского журналиста, арестованного в Москве уже обратилась за помощью в освобождении мужа к Бриджит Макрон.— Mark Feygin (@FeyginMark) 22 мая 2017 г.
Адвокат також відзначив, що його підзахисний напередодні візиту президента РФ Володимира Путіна до Парижа звернеться до керівництва Французької Республіки з проханням порушити питання про його звільнення на переговорах з російським лідером.
Як повідомлялося, дев’ятирічний син Романа Сущенка написав листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням повернути батька додому.
18 травня Московський міськсуд відхилив скаргу Фейгіна на рішення суду про продовження утримання під вартою до 30 червня Романа Сущенка.