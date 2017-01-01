Дружина Сущенка просить першу леді Франції про допомогу

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Заклики до звільнення Романа Сущенка

Дружина Романа Сущенка звернулася по допомогу про звільнення чоловіка до Бріжит Макрон

Дружина незаконно затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка попросила про допомогу у першої леді Франції Бріжит Макрон.

Про це повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін у своєму Twitter.

«Дружина Романа Сущенка, українського журналіста, заарештованого в Москві, вже звернулася по допомогу про звільнення чоловіка до Бріжит Макрон», - написав він.

Супруга Романа Сущенко, украинского журналиста, арестованного в Москве уже обратилась за помощью в освобождении мужа к Бриджит Макрон. — Mark Feygin (@FeyginMark) 22 мая 2017 г.

Адвокат також відзначив, що його підзахисний напередодні візиту президента РФ Володимира Путіна до Парижа звернеться до керівництва Французької Республіки з проханням порушити питання про його звільнення на переговорах з російським лідером.

Як повідомлялося, дев’ятирічний син Романа Сущенка написав листа президенту РФ Володимиру Путіну з проханням повернути батька додому.

18 травня Московський міськсуд відхилив скаргу Фейгіна на рішення суду про продовження утримання під вартою до 30 червня Романа Сущенка.