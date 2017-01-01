Дружина убитого Вороненкова поки залишиться в Україні

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Марія Максакова

Наприкінці місяця Максакова заспіває українських пісень в пам'ять про свого коханого

Дружина убитого колишнього депутата державної думи РФ Дениса Вороненкова Марія Максакова поки залишиться в Україні.

Про це повідомив екс-депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Поховали. Маша поки залишиться в Україні. 31-го вона буде співати українських пісень в пам'ять про свого коханого Дениса Вороненкова. Захоплююся нею. Сильна і горда. Гадів дістанемо. Тим більше, що імена відомі», - зазначив він.

Сьогодні, 25 березня, на території напівзакритого Звіринецького кладовища в Києві поховали екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, якого 23 березня застрелили у центрі столиці.

Попередньо о 12:00 Вороненкова відспівали у Володимирському соборі, повідомляє ТСН.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва, 23 березня 2017 року, посеред біла дня, кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено тілоохоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України

Екс-комбат «Донбасу» розповів, як убивця Вороненкова Паршов служив у його батальйоні.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов будь-коли служив у їхніх лавах.

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