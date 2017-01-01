Дружині Сущенка вперше дозволили побачитися з чоловіком у СІЗО (фото)
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Адміністрація СІЗО не дозволила передати Роману Сущенку малюнки сина
Дружина незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка Анжела отримала дозвіл на побачення з чоловіком, побувала у нього в СІЗО і повернулася до Києва. Про це адвокат Марк Фейгін повідомив Укрінформу.
«Була в Лефортово на побаченні з Романом. Говорили через скло по телефонній слухавці. Показала йому нові сімейні фото і малюнки сина. Віддала їх адміністрації. Малюнки Макса вона брати відмовилися, а фотографії прийняли. Є надія, що незабаром вони опиняться у чоловіка. Головне - Роман просив передавати привіт всім, хто про нього хвилюється», - сказала Анжела Сущенко.
Были сегодня с супругой моего подзащитного Романа Сущенко в Лефортово. Дали свидание. pic.twitter.com/qQGQWdjIq8— Mark Feygin (@mark_feygin) 20 марта 2017 г.
Нагадаємо, Фейгін також заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.
Як повідомляв «Главком», журналіста Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив арешт Сущенка до 30 квітня.
Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».
8 лютого, в день народження журналіста, президент Петро Порошенко зустрівся з дружиною та дітьми українського політв’язня.