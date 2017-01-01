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ДСНС: Десятки будинків без опалення, але все під контролем

Ситуація в регіонах стабільна і перебуває під контролем, запевняє ДСНС - на дорогах місцевого значення працює 3,5 тисячі одиниць спецтехніки

Про це президенту Петру Порошенку доповів керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу глави держави.

За його словами, на даний час спостерігаються незначні ускладнення на дорогах місцевого значення. Усіх, хто потребує допомоги, працівники ДСНС евакуюють та розміщують у точках обігріву у найближчих населених пунктах.

У розмові з президентом Чечоткін також повідомив про прийняте рішення про припинення руху автотранспорту на всіх автомобільних шляхах Одеської області з 18.00 7 січня.

У координації з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Державна служба з надзвичайних ситуацій також залучена до ліквідації великої аварії на тепломережі в Приморському районі міста Одеса. Там 35 будинків залишається без тепла. На місці аварії працюють кілька аварійних бригад. У решті областей України, за словами Чечоткіна, ситуація стабільна і під постійним контролем ДСНС. В обласних центрах громадський транспорт працює в звичайному режимі. На дороги місцевого значення по всій Україні виведено 3,5 тисячі одиниць спецтехніки, а регіональні штаби працюють цілодобово.

Раныше повідомлялося, що електропостачання відновлено у більшості населених пунктів України, які залишилися без світла через негоду.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України інформувала в Facebook.

«Станом на 19:00 7 січня знеструмлено 31 населений пункт у чотирьох областях, а саме: Одеській - 22 населених пункти, Херсонській - 1 населений пункт, Миколаївській - 7 населених пунктів, Волинській - 1 населений пункт», - поінформували в ДСНС.

Таким чином, із 71 населеного пункту України, що залишилися без електрики в період з 6 по 7 січня, світ з'явився у 40 населених пунктах.

Крім того, у службі додали із посиланням на Міністерство інфраструктури України, що негода не завадила роботі залізничних вокзалів і аеропортів. У той же час в ряді регіонів закриті автомобільні дороги як місцевого, так і загальнодержавного значення, зокрема, в Одеській, Кіровоградській, Миколаївській областях.