Синоптики попереджають, що на Київщині буде вітряно

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Фото: Leopolis.news Сильний вітер вщухне до кінця дня.

Прогнозують пориви вітру 15-20 м/с

До кінця доби 24 квітня в Києві в Київській області очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає «Главком».

«За повідомленням Укргідрометцентру, в найближчі години і до кінця доби 24 квітня пориви вітру 15-20 м/с в Києві та Київській області», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв «Главком», у вівторок в Україні почнеться потепління