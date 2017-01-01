Синоптики попереджають, що на Київщині буде вітряно
- Сьогодні, 15:53
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Фото: Leopolis.news
Сильний вітер вщухне до кінця дня.
Прогнозують пориви вітру 15-20 м/с
До кінця доби 24 квітня в Києві в Київській області очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає «Главком».
«За повідомленням Укргідрометцентру, в найближчі години і до кінця доби 24 квітня пориви вітру 15-20 м/с в Києві та Київській області», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв «Главком», у вівторок в Україні почнеться потепління