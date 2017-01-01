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    Синоптики попереджають, що на Київщині буде вітряно

    • Сьогодні, 15:53
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    Сильний вітер вщухне до кінця дня.
    Фото: Leopolis.news
    Сильний вітер вщухне до кінця дня.

    Прогнозують пориви вітру 15-20 м/с

    До кінця доби 24 квітня в Києві в Київській області очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає «Главком».

    «За повідомленням Укргідрометцентру, в найближчі години і до кінця доби 24 квітня пориви вітру 15-20 м/с в Києві та Київській області», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», у вівторок в Україні почнеться потепління

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