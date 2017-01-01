ДСНС заспокоює киян: туман - це природне явище, а не наслідки пожеж

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Сьогоднішній туман

Рятувальники звітують, що на території Київської області немає масштабних пожеж, які могли б спричинити такий запах диму в столиці

У столичному управлінні ДСНС заспокоїли киян і гостей міста: густий туман, який наразі спостерігають жителі різних частин міста є природним явищем. Про це заявила речник відомства Світлана Водолага в ефірі «112 Україна».

«Я хочу запевнити киян і гостей столиці, що в Києві немає масштабних пожеж і подій, які могли б спровокувати такий дим. Таке природне явище не дає можливості нижніх шарах атмосфери підніматися вгору, швидше за все, всі ці продукти виробництва, вихлопні гази автомобілів накопичуються і немає виходу. Оскільки ми отримали дуже багато заявок, наша техніка виїхала на межі Києва та Київської області для перевірки всього периметра столиці на наявність можливих пожеж. За інформацією наших колег з Київської області, вони також передають, що немає на території області масштабних пожеж, які могли б спричинити такий запах диму в столиці», - заявила речник управління.

За словами Світлани Водолаги, за сьогоднішній день столичні рятувальники тричі виїжджали на ліквідацію загорянь трав'яного настилу, однак це були незначні пожежі. «Їх загальна площа становить близько 200 кв. метрів», - зазначила вона.

«Близько 9 годин вечора ми дуже багато отримували дзвінків від мешканців Дарницького та Оболонського районів, зараз надходять дзвінки від жителів Лівого берега. Така ситуація спостерігалася 2 місяці тому,це характерне явище для мегаполісів», - відзначають в ДержНС.

Як повідомляв «Главком», до кінця доби 8 березня, вночі та вранці 9 березня у столиці очікується туман.

Водіям рекомендовано бути уважними на дорогах, пішоходам - переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.