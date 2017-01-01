ДТП біля ринку «Юність» спричинила великий затор

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» ДТП на вул. Братиславська у Києві

Через ДТП утворився затор від ринку «Юність» в сторону Троєщини

Сьогодні, 8 квітня, на вулиці Братиславській у Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», чорний «Мітсубісі» протаранив червоний «Опель». У «Мітсубісі» розбита передня частина авто, а в «Опель» бік зі сторони водія.

На місці ДТП працюють представники поліції, які зясовують всі обставини аварії.

Чи є постраждалі в результаті ДТП, невідомо, але машини швидкої допомоги на місці події немає.

Через ДТП утворився затор від ринку «Юність» в сторону Троєщини.

Як відомо, сьогодні у Києві йде дощ і пориви вітру, дороги мокрі, що може стати причиною ДТП.