ДТП біля ринку «Юність» спричинила великий затор
- Сьогодні, 14:48
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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»
ДТП на вул. Братиславська у Києві
Через ДТП утворився затор від ринку «Юність» в сторону Троєщини
Сьогодні, 8 квітня, на вулиці Братиславській у Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Як повідомляє кореспондент «Главкома», чорний «Мітсубісі» протаранив червоний «Опель». У «Мітсубісі» розбита передня частина авто, а в «Опель» бік зі сторони водія.
На місці ДТП працюють представники поліції, які зясовують всі обставини аварії.
Чи є постраждалі в результаті ДТП, невідомо, але машини швидкої допомоги на місці події немає.
Через ДТП утворився затор від ринку «Юність» в сторону Троєщини.
Як відомо, сьогодні у Києві йде дощ і пориви вітру, дороги мокрі, що може стати причиною ДТП.