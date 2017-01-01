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    ДТП біля ринку «Юність» спричинила великий затор

    • Сьогодні, 14:48
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    ДТП на вул. Братиславська у Києві
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»
    ДТП на вул. Братиславська у Києві

    Через ДТП утворився затор від ринку «Юність» в сторону Троєщини

    Сьогодні, 8 квітня, на вулиці Братиславській у Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», чорний «Мітсубісі» протаранив червоний «Опель». У «Мітсубісі» розбита передня частина авто, а в «Опель» бік зі сторони водія.

    На місці ДТП працюють представники поліції, які зясовують всі обставини аварії.

    Чи є постраждалі в результаті ДТП, невідомо, але машини швидкої допомоги на місці події немає.

    Через ДТП утворився затор від ринку «Юність» в сторону Троєщини.

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    ДТП біля ринку «Юність» спричинила великий затор
    ДТП біля ринку «Юність» спричинила великий затор
    ДТП біля ринку «Юність» спричинила великий затор
    ДТП біля ринку «Юність» спричинила великий затор
    ДТП біля ринку «Юність» спричинила великий затор
    ДТП біля ринку «Юність» спричинила великий затор
    ДТП біля ринку «Юність» спричинила великий затор
    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

    Як відомо, сьогодні у Києві йде дощ і пориви вітру, дороги мокрі, що може стати причиною ДТП.

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