На Хмельниччині позашляховик врізався в мікроавтобус: постраждали 15 людей

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В результаті аварії постраждали водії транспортних засобів та пасажири автобуса

У суботу, 8 квітня, до чергової частини Шепетівського ВП ГУНП у Хмельницькій області з лінії «102», надійшло анонімне повідомлення про те, що на автодорозі Р-49 сполученням «Васьковичі-Шепетівка», поблизу с.Кліментовичі, Шепетівського району Хмельницької області сталася ДТП з потерпілими за участю позашляховика та мікроавтобуса червоного кольору. Про це повідомили у прес-службі ГУНП області.

Встановлено, що 8 квітня на автодорозі Р-49 сполученням «Васьковичі-Шепетівка», поблизу с.Кліментовичі Шепетівського району Хмельницької області водій автомобіля Nissan Patrol 1973 р.н., жителька м.Київ, не впоралася з керуванням, внаслідок чого виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з маршрутним автобусом Mercedes-Benz сполученням «Шепетівка-Михайлючка» під керуванням жителя м.Шепетівка 1964 року народження.

«В результаті ДТП постраждали водії транспортних засобів та пасажири автобуса, а саме: громадянин 1964 р.н., українець, громадянин України, житель Шепетівського району, Хмельницької області; громадянка 1973 р.н., жителька м. Шепетівка; громадянка 1972 р.н., Шепетівського району, Хмельницької області; громадянка 1974 р.н., жителька м.Славута», — йдеться у повідомленні.

Всього в результаті ДТП постраждали 13 осіб, деяких після медогляду відпустили додому. Водій Nissan наразі перебуває в лікарні у важкому стані.