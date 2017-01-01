ДТП на Житомирщині, загинула дитина

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Фото: Інформатор ДТП

Трирічна дитина загинула на Житомирщині під колесами авто

Трирічна дитина загинула під колесами автомобіля на Житомирщині, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області.

ДТП сталась 6 травня у с.Радогощі Лугинського району. Попередньо відомо, що близько 11:30 водій автомобіля Mercedes, 40-річний мешканець Дніпропетровщини скоїв наїзд на 3-річного хлопчика, який несподівано вискочив на дорогу.

Дитині надавалась медична допомога, втім від отриманих травм хлопчик помер.

Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2. ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування причин та обставин ДТП.

Джерело: УНН