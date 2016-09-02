ДТП у Києві: в таксі врізалася швидка

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Неподалік станції метро Дорогожичі сталося ДТП за участю швидкої

Уночі в столиці неподалік станції метро Дорогожичі сталося ДТП за участю швидкої допомоги

Уночі в столиці неподалік станції метро Дорогожичі сталося ДТП за участю швидкої. За даними ЗМІ, у водія таксі, який їхав на зелене світло, врізалася карета швидкої допомоги. Від удару легковик перекинувся на дах.

За попередньою інформацію, таксист та двоє його пасажирів серйозних ушкоджень не отримали, але вибратися із автівки їм допомагали інші водії, які стали свідками аварії. Водночас автомобіль швидкої допомоги навіть не зупинявся.

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Як повідомлялося раніше, позавчора на трасі Одеса-Київ, в 30 кілометрах від міста, сталася смертельна ДТП. За попередніми даними, автомобіль марки Daewo розвертався і не пропустив автомобіль Peugeot, в результаті чого сталося зіткнення, пише Пушкінська.

У Daewoo загинули дві жінки - водій і пасажир. Ще один пасажир цієї машини, за словами очевидців, вижив - його забрала карета швидкої допомоги.

Удар був такої сили, що автомобіль Peugeot викинуло на узбіччя, після чого він загорівся. Очевидці допомогли дістати дівчину з палаючої машини.