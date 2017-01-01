ДТП в Канаді: в аварію потрапили більш ніж сто автомобілів

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Ділянка шосе 401, на якій сталася аварія, була перекрита в обох напрямках

Більше ста автомобілів через снігопад стали учасниками кількох ДТП на трасі на схід від канадського міста Торонто. Про це повідомляє CBC News.

Повідомляється, що ділянка шосе 401, на якій сталася аварія, була перекрита в обох напрямках. В результаті інциденту серйозних травм ніхто не отримав, проте повідомляється, що кілька людей були доставлені в лікарню.

Як повідомлялось, українець у Польщі на смерть збив двох дівчат. 30-річний українець за кілька хвилин до настання Нового року скоїв наїзд на двох дівчат 14 і 16 років, який виявився для них смертельним. Чоловік на позашляховику вилетів на тротуар, зламав огорожу та впав у річку.